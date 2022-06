Monaco tient un accord avec Liverpool pour Takumi Minamino !

La suite après cette publicité

Comme nous vous l'annoncions il y a une dizaine de jours, l'AS Monaco avait érigé Takumi Minamino (27 ans) comme priorité de ce début de mercato. L'attaquant international japonais (41 sélections, 17 buts), malgré des qualités évidentes et de bonnes prestations lorsqu'il était sur le terrain sous les couleurs des Reds (dix buts et une passe décisive en 24 matches toutes compétitions confondues cette saison), n'a jamais pu s'imposer véritablement au sein de Liverpool.

De quoi frustrer l'ancien joueur du RB Salzbourg qui avait d'ailleurs débarqué à l'hiver 2020 sur les bords de la Mersey. Lassé de ne pas pouvoir avoir un rôle à jouer chez les Reds, Minamino avait fait d'un départ cet été une priorité. Pisté par Monaco mais aussi plus récemment par l'OL qui pensait également pouvoir rafler la mise, Minamino a fait son choix et c'est finalement le club de la Principauté qui a réussi l'un des premiers gros coups du mercato en Ligue 1.

Un transfert à 15 M€

Selon nos informations, un accord a d'ailleurs été trouvé ces dernières heures entre le troisième du dernier championnat de Ligue 1 et le finaliste de la dernière Ligue des Champions pour le Japonais, qui était encore sous contrat avec Liverpool jusqu'en juin 2024. L'indemnité de transfert s'élève à 15 M€ payables en cinq fois.

L'AS Monaco récupère donc un joueur revanchard avec une grande soif de jouer. Droitier, il est capable d'évoluer sur tout le front de l'attaque et sera un renfort de poids et d'expérience pour Philippe Clément. Sa capacité à faire la différence et à marquer des buts devrait forcément aider le club monégasque à performer en Ligue 1, mais aussi en tour préliminaire de la Ligue des Champions.