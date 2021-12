Leicester : Jamie Vardy absent un mois ?

Meilleur buteur du club avec 9 réalisations, Jamie Vardy (34 ans) pourrait manquer à Leicester dans les prochaines semaines... Blessé aux ischio-jambiers contre Liverpool (1-0, mardi), l'attaquant des Three Lions (26 sélections, 7 buts) pourrait, en effet, être indisponible jusqu'à un mois, selon son manager, Brendan Rodgers : «Jamie sera absent pour ce week-end. Cela pourrait durer trois ou quatre semaines», a ainsi déclaré Rodgers aux journalistes ce jeudi, à deux jours de la réception de Norwich.

Un coup dur pour les Foxes et leur entraîneur nord-irlandais qui a d'ailleurs rappelé l'importance de protéger les joueurs dans cette période de crise sanitaire à laquelle il faut rajouter un calendrier infernal pour toutes les formations de Premier League : «nous avons eu plusieurs réunions, mais le football ne semble pas entrer en ligne de compte. Il s'agit plutôt de jouer aux matches et de l'impact que cela a sur le plan financier [...] J'espère que cela sera pris en considération en janvier lorsque les joueurs seront plus sollicités. Il ne semblerait pas juste de chercher alors à ajouter plus de matches». Le message est passé, reste à savoir si cette nouvelle sortie sera entendue...