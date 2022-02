Arsenal : Mikel Arteta savoure la victoire contre Brentford et reste vigilant

«Nous avons vraiment bien joué, il y a eu beaucoup d'occasions et de tirs au but en notre faveur. En première période, nous avons beaucoup tenté, sans parvenir toutefois à marquer. En Premier League, il est important de convertir ses occasions si vous voulez gagner le match. Nous avons ensuite commencé la seconde période avec une grande détermination. Nous sommes parvenus à marquer ce premier but, mais il était nécessaire de doubler la mise pour tuer tout suspense. C'est dommage d'avoir encaissé ce but à la fin, surtout après tout ça», déclarait lucidement Mikel Arteta après la victoire d'Arsenal, samedi, face à Brentford (2-1) à l'occasion de la 26ème journée de Premier League.

Un succès acquis dans la douleur grâce à deux réalisations signées Smith Rowe (48e) et Saka (79e) qui permet malgré tout aux Gunners de pointer à la sixième place, et ce avec deux matches de retard. Conscient de la possibilité de mettre la pression sur les concurrents directs au top 4 du championnat, le technicien espagnol a d'ailleurs tenu à rappeler à ses joueurs l'importance de créer une série positive dans les semaines à venir : «il faut tout de même se montrer heureux et satisfait de notre performance aujourd'hui (samedi). Nous avons encore beaucoup de chemin à faire, mais nous nous rapprochons du top 4. Nous avons gagné aujourd'hui et c'est qu'il faut continuer de faire. Au vu des résultats, vous comprenez à quel point il est difficile de s'imposer dans ce Championnat. Contre Wolverhampton, lors de la prochaine journée (jeudi, 20h45), ce sera encore une partie très difficile. Il faut encore et toujours progresser, c'est notre objectif».