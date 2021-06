OM : une recrue imminente dans le staff

L'Olympique de Marseille procède à un grand ménage. En plus de se débarrasser de 14 joueurs, le club phocéen veut apporter du sang neuf au sein de son effectif et de son staff. Après avoir écarté le médecin Jacques Taxil en fin de saison, les pensionnaires de l'Orange Vélodrome cherchent son remplaçant. Et à en croire RMC Sport, ils ont trouvé.

Ainsi, on apprend que Jean-Baptiste Grisoli, anciennement passé au club notamment à l'époque où Rolland Courbis officiait, qui devrait débarquer et devenir le médecin de l'équipe première. Dans le monde l'ovalie depuis, celui qui a exercé auprès du XV de France, du RCT ou encore de Provence Rugby a tapé dans l'oeil de Pablo Longoria, séduit par son profil et son expérience. Son arrivée pourrait être annoncée très prochainement.