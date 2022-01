Les trois dernières recrues espérées par Newcastle

La suite après cette publicité

Ils ont des millions à foison, mais veulent éviter de les dépenser en Championship. Les nouveaux propriétaires de Newcastle font tout ce qu'ils peuvent pour bonifier l'effectif afin de réussir l'opération maintien. Pour cela, ils ont déjà recruté l'attaquant néo-zélandais Chris Wood (30 ans), le latéral droit anglais Kieran Trippier (31 ans) et le milieu défensif brésilien Bruno Guimarães (24 ans).

Pour ce dernier, il a fallu sortir le chéquier et payer 50,1M€ (ainsi qu'un intéressement de 20% sur une éventuelle plus-value pour l'OL). Cela dit déjà beaucoup du pouvoir financier des propriétaires saoudiens, qui n'en ont pas fini avec le mercato hivernal. Ainsi, The Athletic rapporte que trois dossiers sont en cours du côté de St James' Park. Comme nous vous le rapportions ce matin, les Magpies auraient formulé une nouvelle offre pour l'attaquant du Stade de Reims Hugo Ekitike.

Deux nouveaux défenseurs dans le viseur

Depuis, plusieurs médias anglais rapportent qu'un accord a été trouvé entre les deux parties. Il est donc possible de voir débouler le jeune joueur français dans le nord de l'Angleterre. Autre dossier actuellement bien avancé, celui du latéral gauche Matt Targett. Titulaire depuis le début de saison, l'Anglais de 26 ans a vu débarquer un sacré concurrent en la personne de Lucas Digne. Il pourrait être prêté dans les prochaines heures aux Magpies.

Troisième nom cité par The Athletic, encore celui d'un défenseur, à savoir Dan Burn. Le solide central de Brighton & Hove Albion est proche de s'engager avec Newcastle, avec un transfert d'un montant de 15 M€ ! Et en bonus, on peut ajouter le dernier espoir concernant Jesse Lingard, qui fait tout son possible pour convaincre Manchester United de le laisser filer.