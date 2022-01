Brentford-Manchester United : les compositions officielles

Giflé par Liverpool dimanche à Anfield (3-0), le promu Brentford accueille ce soir l'irrégulier Manchester United de Cristiano Ronaldo, dans le cadre d'un match en retard de la 17e journée de Premier League. Privés notamment au milieu de Frank Onyeka, à la CAN avec le Nigeria qui affronte ce soir la Guinée-Bissau, les Bees s'articulent en 3-5-2. Le Français Bryan Mbeumo est titulaire dans la doublette d'attaque, tout comme l'ancien Guingampais Jonas Lössl qui va vivre sa première en Premier League. Sergi Canós, ailier de métier, est lui aligné dans un rôle de piston.

Du côté des Red Devils, Ralf Rangnick récupère des forces vives avec les retours de Luke Shaw et Scott McTominay (suspendus contre Villa), mais aussi de Marcus Rashford et Cristiano Ronaldo. L'Allemand aligne un 4-2-3-1 avec sa superstar portugaise en pointe. Anthony Elanga démarre également.

Les compositions d'équipes :

Brentford : Lössl - Bech Sörensen, Jansson, Pinnock - Roerslev, Janelt, Norgaard, Jensen, Canós - Toney, Mbeumo.

