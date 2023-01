CdF, OL : la réaction d’Alexandre Lacazette après son triplé

Mal en point en Championnat, l’Olympique Lyonnais a poursuivi son parcours en Coupe de France, en s’imposant contre Chambéry (3-0), son voisin, pensionnaire de National 3. Auteur d’un triplé ce soir, Alexandre Lacazette s’est exprimé à la fin de la rencontre et espère enchaîner rapidement.

La suite après cette publicité

«C’était important, on veut remporter cette coupe. Il ne fallait pas tomber dans le piège, on a réussi à marquer rapidement. On sait que l’on n’est pas bien, la Coupe nous fait du bien. Rien n’est parfait, mais on est sur le bon chemin. Le plus important c’est de gagner le prochain match, ce sera le plus difficile. Il faudra entamer une série», a-t-il expliqué au micro de BeIN Sports. Et cela se passera à Ajaccio, dimanche prochain.

À lire

Coupe de France : sérieux et avec un triplé de Lacazette, l’OL s’offre Chambéry et file en 1/8e de finale