Coupe de France : sérieux et avec un triplé de Lacazette, l’OL s’offre Chambéry et file en 1/8e de finale

Hier, l’Olympique de Marseille s’est offert Rennes (1-0) en ouverture des seizièmes de finale de Coupe de France et c’était au tour de l’autre Olympique de se mettre en évidence. Après avoir écarté Metz au tour précédent, l’Olympique Lyonnais croisait le fer avec le club partenaire de Chambéry Savoie Football actuel pensionnaire de National 3. Dans son Groupama Stadium mais en tant que spectateur, le club rhodanien misait sur un 4-3-3 avec Anthony Lopes dans les cages derrière Saël Kumbedi, Sinaly Diomandé, Dejan Lovren et Nicolas Tagliafico. Corentin Tolisso et Thiago Mendes formaient le double pivot. Seul en pointe, Alexandre Lacazette était soutenu par Tetê, Rayan Cherki et Bradley Barcola.

Les stats de Chambéry - OL 35 Possession 65 49 Duels gagnés 51 65 Passes réussies 83

D’entrée, Fortier se distinguait pour Chambéry avec une tête qui obligeait Lopes à la parade (6e). Si l’équipe de National 3 mettait de l’envie et perturbait les Gones, ces derniers répondaient. De la tête, Diomandé trouvait le cadre et Blachon repoussait devant sa ligne (10e). Puis les Rhodaniens trouvaient la faille sur un service de Cherki pour Tetê sur la droite. Le centre du Brésilien trouvait Lacazette devant le but qui concluait sans trembler (1-0, 11e). Un traquenard évité pour les hommes de Laurent Blanc qui prenaient mesure de leur adversaire. Tetê alors hors-jeu tombait par deux fois sur Blachon (13e). L’Olympique Lyonnais allait mieux et comme lors du premier but, Cherki trouvait sur la droite Tetê dont le centre pour Lacazette était victorieux (2-0, 33e).

Lacazette s’offre un triplé

Un club de Ligue 1 bien réaliste et parfois bien aidé par Lopes comme sur son arrêt face à une lourde frappe de Scarantino (36e). Cherki se distinguait ensuite d’un festival avant de trouver Lacazette qui aurait pu s’offrir un triplé sans la belle parade de Blachon (38e). Malgré le beau visage montré par Chambéry, l’Olympique Lyonnais arrivait logiquement en tête à la pause. Au retour des vestiaires, Tetê se distinguait le premier avec un bon mouvement qui se terminait avec un tir capté par Blachon en deux temps (52e). Quelques minutes plus tard, c’est Cherki qui voyait sa frappe passer derrière le cadre (61e).

Finalement, à force de pousser, l’Olympique Lyonnais s’est mis à l’abri avec un nouveau but. Sur la gauche, Barcola se fendait d’un joli festival et servait parfaitement Lacazette devant le but. Le capitaine des Gones ne se faisait pas prier pour voir triple (3-0, 67e). Serein, l’Olympique Lyonnais faisait tourner et se dirigeait vers une victoire facile. Entré en jeu, Moussa Dembélé était trouvé dans la surface par Saël Kumbedi. A bout portant, il manquait totalement son enchaînement (79e). L’OL se procurait une nouvelle occasion via Tetê mais le Brésilien n’accrochait pas le cadre (87e). Finalement, l’Olympique Lyonnais s’impose 3-0 et sera bien de la suite de l’aventure en 1/8e de finale. Chambéry sort avec la tête haute malgré tout.