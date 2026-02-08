Menu Rechercher
PSG : 3 absents et 1 retour dans le groupe contre l’OM

Par Jordan Pardon
Fabian Ruiz sous les couleurs du PSG. @Maxppp
Luis Enrique devra faire sans deux titulaires ce soir pour le Classique face à l’OM. Le technicien espagnol a dévoilé son groupe de 21 joueurs retenus pour le choc au Parc des Princes. Comme prévu, Achraf Hakimi n’est pas présent suite à son carton rouge reçu face à Strasbourg. Pas plus que Quentin Ndjantou, qui va se faire opérer de l’ischio-jambier droit.

Paris Saint-Germain
👉 21 joueurs convoqués pour #LeClassique ! 🗒️
Enfin, Fabian Ruiz est lui aussi forfait pour le Classique. Le milieu de terrain espagnol est touché au genou gauche et poursuit ses soins. Luis Enrique pourra en revanche s’appuyer sur Khvicha Kvaratskhelia, de retour après sa blessure à la cheville subie contre Newcastle il y a dix jours. La recrue Dro Fernandez est également présente. En face, l’OM pourra compter sur un groupe au complet.

