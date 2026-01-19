Le FC Barcelone crie au scandale

Dimanche soir, c’est la finale de la CAN 2025 qui était au programme. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’elle aura été riche en polémique, et qu’elle a suscité énormément de réactions sur les réseaux sociaux. Mais dans le même temps, il y avait un autre match assez intéressant à suivre : le déplacement du FC Barcelone chez la Real Sociedad ; un voyage historiquement toujours compliqué à négocier pour les Catalans. Et ces derniers se sont d’ailleurs cassés les dents à Saint-Sébastien, avec une défaite 2-1 qui permet au Real Madrid de revenir à un petit point au classement de la Liga.

Un match très frustrant, que certains qualifient de scénario Football Manager ou FIFA, avec un script contre l’équipe d’Hansi Flick. Il faut dire qu’hier, on peut réellement dire que le Barça n’a pas eu de chance puisque les Blaugranas ont touché les montants 5 fois ! En plus de ça, il y a aussi eu des décisions arbitrales considérées comme litigieuses par les Barcelonais, comme un but annulé à Lamine Yamal peu avant la demi-heure de jeu, alors que le score n’était que de 0-0.

De Jong a pesté contre l’arbitre

Après le match, Frenkie de Jong s’est ainsi emporté contre Jesús Gil Manzano, l’arbitre de la rencontre. « C’est très frustrant de jouer avec cet arbitre. Tu ne peux pas parler avec lui, même si je suis capitaine et que je devrais pouvoir le faire. Il te regarde comme s’il était supérieur. Après, dans le temps additionnel, je le préviens qu’il fasse attention au chronomètre parce qu’ils perdaient du temps. Il m’a sorti un jaune. C’est dingue », s’est emporté le milieu de terrain, pourtant très calme et mesuré habituellement.

Sur les réseaux sociaux, Fermin Lopez a lui aussi fait part de son mécontentement avec un screenshot de la ligne de la VAR sur le but annulé à Lamine Yamal et des emojis "mort de rire", alors que les médias catalans sont logiquement eux aussi très fâchés. Hansi Flick, interrogé à ce sujet en conférence de presse, a lui aussi évoqué l’arbitrage : « je suis d’accord avec Frenkie. Mais je ne veux pas perdre mon énergie avec ce mec, tout le monde a vu comment il a arbitré ». Quoi qu’il en soit, la course au titre en Liga s’annonce épique !