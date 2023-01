Ça chauffe pour Karl Toko Ekambi à Rennes !

Karl Toko Ekambi va quitter l’OL cela ne fait plus guère de doutes. Reste désormais à savoir qui du Celta Vigo ou du Stade Rennais va emporter l’affaire. Cet après-midi, le coach du club breton Bruno Genesio se disait confiant quant à la signature de l’ancien attaquant de Villarreal aujourd’hui âgé de 30 ans. « Je sais qu’il a un passage difficile à Lyon, je connais le contexte et je me dis que dans un contexte plus rassurant et où il sera plus en confiance on peut bien le relancer. Oui, oui, (les deux hommes se sont parlé). Il y a une bonne avancée, après on n’est pas seuls», expliquait Genesio.

Selon nos informations, il y a eu des avancées significatives durant la soirée et le joueur est sur le point de dire oui à Rennes pour un prêt payant de six mois sans option d’achat. De quoi permettre à KTE (30 buts et 13 passes décisives en 84 matches avec l’OL), en fin de contrat en juin 2024 avec l’OL, de retrouver de la confiance et un public acquis à sa cause après les banderoles et le traitement de certains supporters lyonnais à son égard.

