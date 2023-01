Premier League : Chelsea se relance face à Crystal Palace, Newcastle arrache la victoire face à Fulham

Après sa défaite face à Fulham lors de la dernière journée et sa 10e place au classement, Chelsea n’avait plus le droit à l’erreur ce dimanche après-midi. À domicile, les Blues recevaient la formation de Crystal Palace emmenée par Patrick Vieira. Pour cette rencontre, Graham Potter ne pouvait compter sur Joao Felix, suspendu, ni sur Mykhaylo Mudryk, en tribune et dont le transfert a été officialisé en pleine rencontre. Mais le technicien anglais titularisait par contre Benoit Badiashile. Le défenseur français disputait son premier match sous ses nouvelles couleurs. Avec les nombreux blessés devant, c’est Ziyech, Mount et Havertz qui occupaient l’attaque. Contrairement à la dernière journée face à Fulham, les coéquipiers de Thiago Silva montraient un visage très séduisant dans cette rencontre.

Plus ambitieux avec le ballon, plus concerné à la perte de balle, Chelsea était surtout beaucoup plus solide physiquement et n’hésitait pas à mettre du rythme dans son jeu. Hakim Ziyech semblait très en jambes sur son couloir droit et délivrait quelques bons ballons qui ne trouvaient jamais preneur. Car malgré sa domination et un Crystal Palace qui procédait en contre, Chelsea ne parvenait pas à se procurer de grosses occasions. Les rares tentatives des Blues étaient repoussées par un excellent Vicente Guaita. Crystal Palace, avec toujours Jordan Ayew a l’initiative, obligeait aussi Kepa à s’illustrer plusieurs fois.

Chelsea se relance enfin

Finalement, c’est au retour des vestiaires que les coéquipiers de Kai Havertz trouvaient la faille de manière assez logique. Sur un très beau coup franc d’Hakim Ziyech, l’international allemand plaçait un coup de tête imparable (1-0, 64e). Un but précieux puisqu’il permettait à Chelsea d’enfin s’imposer et donc se relancer en Premier League. Avec cette victoire, les Blues restent à la 10e place mais reviennent à hauteur de Liverpool et à 4 points du top 6. Car justement, deux équipes du top 6 s’affrontaient dans le même temps.

En grande forme cette saison, Newcastle, 4e, était opposé à la surprenante équipe de Fulham, 6e. Les hommes d’Eddie Howe ont outrageusement dominé la rencontre sans parvenir à trouver la faille pendant quasiment 90 minutes. Malgré la multitude de tirs dans ce match (20), les Magpies n’arrivaient pas à faire la différence. Fulham aurait d’ailleurs pu réaliser le holdup parfait mais Mitrovic manquait son penalty peu après l’heure de jeu. Une raté fatal puisque dans les dernières secondes, Alexander Isak donnait la victoire à Newcastle (90e) et récompensait une belle domination des locaux. Après 4 victoires de suite, Fulham connait un coup d’arrêt. Newcastle poursuit son impressionnante série de match sans défaite en Championnat et reste dans la course au podium.