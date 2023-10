Bayern : Thomas Tuchel salue l’état d’esprit de Thomas Müller

La concurrence est énorme. À l’heure actuelle, au Bayern Munich, difficile de déloger le quatuor offensif Kane - Coman - Musiala - Sané tant ces derniers sont performants. Et ça s’est encore vu en début de semaine lors de la victoire contre Galatasaray en Ligue des Champions (1-3). Une attaque de feu qui fait des déçus, tels que Mathys Tel, qui excelle en sortie de banc ou encore Thomas Müller, l’un des cadres du club. Mais Thomas Tuchel est le premier à être navré de cette concurrence plus féroce que jamais. L’entraîneur allemand expliquait justement avoir eu du mal à faire rentrer Müller face à Galatasaray alors que son équipe menait déjà 1-3, par peur d’envoyer un message négatif à sa star.

Connu pour sa mentalité et son grand professionnalisme, l’attaquant du Bayern ne baisse pas la tête pour autant, surtout lors des entraînements. «Je ne peux que féliciter Thomas pour la façon dont il s’entraîne actuellement, même avec le petit groupe qui n’a pas joué. C’est sensationnellement bon et absolument exemplaire. Je pense que parfois il se sent différent à l’intérieur mais ne le laisse pas paraître parce que c’est un vrai joueur d’équipe à un niveau extrêmement élevé», raconte Thomas Tuchel, ravi de l’état d’esprit de son joueur. L’ex-tacticien des Blues avouait également avoir fait le mauvais choix en C1 : «J’ai eu le sentiment que si je le remplaçais maintenant, cela aurait pour effet : 'Oh oui, maintenant que c’est 3-1, Thomas peut jouer’. Cela me paraissait étrange, mais cela résonnait complètement différemment chez lui.» Ce qui est sûr, c’est qu’avec autant d’options sur le banc et sur le terrain, le Bayern Munich peut se permettre d’avoir de grandes ambitions.