Manchester United a pris une décision radicale pour CR7 et Marcus Rashford

238 millions d’euros, voilà la somme dépensée cet été par Manchester United sur le marché des transferts. Seul Chelsea, qui a fait sauter la banque avec 269 millions d'euros d'achat, a déboursé plus d'argent que les Red Devils durant le mercato. Il faut dire que les Mancuniens souhaitaient injecter du sang neuf au sein d'une formation dans le dur et qui a échoué à se qualifier en Ligue des Champions. Ils voulaient également offrir une équipe compétitive à Erik ten Hag, choisi pour remettre la machine MU sur de bons rails. Une mission tout sauf simple.

CR7 ne sera logiquement pas prolongé

Les pensionnaires d'Old Trafford ont donc décidé de mettre le paquet en recrutant Antony, Casemiro, Lisandro Martinez ou encore Tyrell Malacia. Manchester United a terminé l'été en se renforçant, bien que plusieurs joueurs aient refusé les offres du club (Frenkie de Jong, Adrien Rabiot, etc...). L'écurie anglaise a également conservé Cristiano Ronaldo, qui n'est pas parvenu à trouver un point de chute intéressant. Un élément dont l'avenir va être rapidement au coeur des débats. Placé sur le banc, le Portugais devrait à nouveau chercher une porte de sortie au mois de janvier, lui qui veut toujours jouer la Champions League.

Le Manchester Evening News indique que la porte devrait s'ouvrir puisque Man Utd n'a aucune intention de lui proposer une prolongation de contrat. En effet, son bail actuel s'achève en juin 2023. Le club comme le joueur ne continueront pas a priori ensemble. D'autres joueurs mancuniens arrivent également à un tournant. Avec CR7, ils sont, en effet, une douzaine à être en fin de contrat dans un an. Et pour plusieurs d'entre eux, la direction du club a déjà tranché et va lever l'option pour qu'ils restent au moins une année supplémentaire selon le Manchester Evening News.

MU veut blinder Rashford et 4 autres joueurs

En tête de liste, on retrouve Marcus Rashford. L'Anglais a retrouvé le chemin des filets et des couleurs avec Ten Hag. L'entraîneur compte sur lui et a demandé à sa direction de le conserver. En plus de déclencher l'option le liant à MU jusqu'en 2024, il devrait recevoir une offre pour parapher un bail à long terme. De quoi le pousser à rester et surtout devancer le PSG, qui le suit toujours. Idem pour Diogo Dalot et David De Gea, qui a avoué récemment qu'il souhaitait terminer sa carrière à Manchester United. Tous les deux vont rester au-delà de 2023, voire même plus pour Dalot qui va signer un nouveau contrat. Deux autres éléments, à savoir Luke Shaw et Fred, sont dans la même situation contractuelle.

Et bien qu'ils ne soient pas des titulaires aux yeux de Ten Hag, les Red Devils souhaitent déclencher leur option pour une année supplémentaire. Agacés par les départs libres de Jesse Lingard, Paul Pogba, Nemanja Matic ou Juan Mata, les dirigeants britanniques veulent les faire prolonger pour récupérer des liquidités en cas de vente. En parallèle, d'autres joueurs ne seront pas retenus. Outre CR7, la porte devrait notamment s'ouvrir pour Phil Jones, Axel Tuanzebe ou encore Tom Heaton. Concernant les jeunes Ethan Laird ou encore Nathan Bishop, aucune décision n'a été prise pour le moment, d'après le MEN. Après un été particulièrement chaud, Manchester United va affronter des semaines agitées.