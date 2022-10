Gaël Kakuta sur le point de signer à Amiens

Déjà annoncé sur le départ du RC Lens cet été, à Nantes notamment comme nous vous en informions, et au LOSC, Gaël Kakuta est finalement resté au club mais il joue très peu depuis le début de la saison. Après seulement deux apparitions en Ligue 1 (20 minutes de jeu au total), le milieu offensif va finalement s'en aller.

D'après France Bleu, le joueur de 31 ans est sur le point de revenir à Amiens, club qu'il a quitté pour les Sang et Or en 2020 (d'abord sous la forme d'un prêt puis d'un transfert définitif un an plus tard). Libéré de son contrat à Lens, il devrait signer quatre ans avec l'actuel 2e de Ligue 2, et bénéficie même d'une clause de reconversion.