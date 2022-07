OL : Manchester City cible Lucas Paqueta !

La suite après cette publicité

Tolisso, Aouar, Paqueta, Faivre, Caqueret, Reine-Adelaïde, Thiago Mendes, Lepenant : l'OL est sacrément armé au milieu de terrain. Trop pour une équipe qui n'est pas qualifiée en Coupe d'Europe. La conséquence est connue, il va falloir dégraisser dans ce secteur du jeu, d'autant que Bruno Cheyrou, le patron du recrutement, souhaite ajouter une sentinelle supplémentaire d'ici la fin du mercato. Les deux partants désignés semblent bien être Houssem Aouar, ciblé par le Betis Séville, et Lucas Paqueta, qui a fait l'objet d'offres depuis plusieurs mois.

L'Angleterre n'a en effet pas manqué les excellentes performances du Brésilien de 24 ans durant la première partie de saison dernière. Tottenham a même tenté d'arracher le joueur à l'OL lors du dernier mercato hivernal, avec une proposition de 40 M€, refusée par le club rhodanien. Aujourd'hui, la donne a changé, puisque la porte est clairement ouverte pour un départ. Le joueur aussi est disposé à partir cet été pour un nouveau challenge.

Pep Guardiola l'a désigné comme successeur de Bernardo Silva

Mais jusqu'à présent, aucune offre concrète n'est arrivée sur la table, malgré divers intérêts, comme ceux d'Arsenal et Newcastle. Problème, ces destinations ne sont pas de nature à exciter le Brésilien, qui espère viser encore plus haut. Selon les informations de L'Equipe, il peut espérer obtenir gain de cause puisque Manchester City a ciblé l'international auriverde. Pas à n'importe quelle condition toutefois.

Egalement bien armé dans l'entrejeu, le club mancunien doit d'abord attendre ce qu'il en sera de l'avenir de Bernardo Silva, pas contre un départ mais encore loin d'être parti. Si le Portugais quitte Manchester City, alors le club entraîné par Pep Guardiola foncera sur Lucas Paqueta, désigné comme un successeur idéal. Il faudra donc attendre les prochaines semaines, et potentiellement les derniers jours du mercato pour un éventuel mouvement d'envergure...