OL : les plans mercato pour le milieu de terrain

Le mercato lyonnais avait démarré fort. En l'espace de quelques semaines, l'écurie rhodanienne avait confirmé l'arrivée du grand espoir Johann Lepenant, en plus des retours des enfants de la maison Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso. Depuis, d'autres noms sont sortis, pour le flanc gauche de la défense notamment, avec la piste Pervis Estupiñán dévoilée en exclusivité dans nos colonnes, entre autres.

Il faudra aussi gérer les départs, avec un Houssem Aouar qui serait proche du Betis. Nous vous révélions ainsi l'existence d'un accord entre l'écurie espagnole et le club de la capitale des Gaules pour le transfert du joueur, qui doit encore prendre sa décision. Mais un joueur pourrait faire le chemin inverse et venir renforcer le milieu lyonnais.

William Carvalho pour jouer devant la défense

« Si on veut continuer à jouer en 4-3-3 avec un seul 6, alors oui on cherche une sentinelle. On a des joueurs dans l'effectif pour jouer à deux 6. Mais pour jouer avec un seul 6, on n'a que Johann (Lepenant). Donc oui, si on veut continuer à jouer comme cela, il faut absolument un deuxième joueur qui évolue à ce poste-là. Corentin (Tolisso) n'est pas là pour ce poste, il va jouer plus haut », a lancé Peter Bosz samedi, confirmant que l'OL cherche un numéro 6.

Ce numéro 6, c'est William Carvalho du Betis, qui pourrait être inclus dans l'opération Aouar. Une piste proposée par les Andalous qui plaît à l'OL, qui se cherche une sentinelle devant la défense. Toujours est-il que le profil de l'international portugais de 30 ans ne semble a priori pas correspondre à ce profil de milieu au profil particulièrement défensif...