Liga : le message touchant d’Osasuna au FC Barcelone après la mort de leur médecin

Ce samedi, le football espagnol est en deuil. Alors que le FC Barcelone devait affronter Osasuna pour le compte de la 27e journée du championnat ibérique, la rencontre a finalement été reportée pour un cas de force majeure. Finalement, nous avons appris quelques minutes plus tard que la raison était la mort d’un proche du vestiaire barcelonais : «le FC Barcelone est profondément attristé d’annoncer le décès du médecin de la première équipe Carles Miñarro Garcia ce soir. Pour cette raison, le match entre le FC Barcelone et le CA Osasuna a été reporté à une date ultérieure. Le conseil d’administration du FC Barcelone et tout le personnel présentent nos sincères condoléances à sa famille et à ses amis pendant cette période difficile.»

El Club Atlético Osasuna desea trasladar su más sentido pésame a los familiares del doctor Carles Miñarro Garcia y quiere enviar un fuerte abrazo en estos duros momentos a todo el staff del F. C. Barcelona, así como a sus aficionados. Descanse en paz. Goian bego. pic.twitter.com/AkUrW8qb46 — C. A. OSASUNA (@Osasuna) March 8, 2025

Par la suite, plusieurs clubs et joueurs ont rendu hommage à l’homme de 40 ans, qui s’est éteint lors de son sommeil cet après-midi après avoir mangé avec les joueurs. Alors que le Real Madrid a tenu à adresser un message touchant à son rival catalan, Osasuna, adversaire du soir, a également tenu à rendre hommage au médecin des Blaugranas : «Le Club Atlético Osasuna souhaite exprimer ses plus sincères condoléances à la famille du Dr Carles Miñarro Garcia et souhaite envoyer un chaleureux câlin à tout le personnel du FC Barcelone, ainsi qu’à ses supporters, en ce moment difficile. Reposez en paix. Goianais bego.» Luis Sabalza, le président du club de Pampelune, s’est également exprimé sur le report du match : «nous ne pouvons pas blâmer la suspension du match, la vie est la chose la plus importante. Il est inacceptable de jouer un match comme celui-ci en sachant qu’un membre de l’équipe est décédé.»