Barça : 39 joueurs attendus pour la préparation estivale !

Si le FC Barcelone a réalisé de très beaux coups cet été en recrutant Ilkay Gündogan et Inigo Martinez, le club catalan peine à vendre et se retrouve donc avec un effectif plein à craquer. L’immobilisme absolu en termes de départs a des conséquences sur les finances du club mais aussi sur la planification et la préparation des entraînements. Dans cette perspective, As informe qu’au total, 27 joueurs vont participer à la préparation estivale qui débutera le 10 juillet prochain.

Cette liste exhaustive concerne non seulement des joueurs de l’équipe première mais aussi des joueurs de retour de prêts ainsi que des jeunes issus de l’académie. À cela s’ajoute le retour des internationaux fixé le 18 juillet, soit 12 joueurs de plus portant le total à 39 ! Face à cette situation surréaliste, la direction barcelonaise doit rapidement trouver des solutions.

