Vidéo : Karim Benzema illumine encore Twitter

Comme à son habitude, Benzema a été souvent présent dans les phases de possession dans le camp adverse pour mettre le pied sur le ballon et a aidé les siens à trouver la faille dans la zone de vérité. Cet espace a été trouvé sur l’ouverture du score, où il est venu pousser le ballon dans le but vide après l’arrêt de Kepa devant Vinicius (21e), pour son 90e en LDC et le seul but dans cette rencontre. Toujours bien placé, toujours au bon endroit au bon moment, toujours la rage au ventre… Benzema retourne encore une fois Twitter et prouve qu’il mérite son Ballon d’Or.

