Mercato : Alvaro Morata est en pleine galère

Un habitué. À 29 ans, Alvaro Morata a déjà pas mal bourlingué. En 2014, l'avant-centre est passé du Real Madrid à la Juventus pour un montant de 20 M€, avec une option de rachat prioritaire pour les Merengues. Ces derniers l'ont exercé deux ans plus tard, en 2016, pour rapatrier le buteur espagnol contre un joli chèque de 30 M€. Ensuite, il a rejoint Chelsea en 2017 pour 65 M€ avant d'être prêté puis acheté 56 M€ par l'Atlético de Madrid en 2020. Les Colchoneros l'ont ensuite prêté pour deux saisons à la Juventus.

Un avenir bouché à l'Atlético

De retour dans la capitale espagnole, Morata sait qu'il va de nouveau être concerné par un mouvement cet été. Mais pas de quoi l'inquiéter. «J'ai beaucoup d'options. Cela ne dépend pas de moi, je ne peux que travailler très dur et voir ce qui se passe. La bonne nouvelle est que plusieurs équipes m'attendent. J'aimerais être là où je suis le plus désiré et le plus apprécié. Dans les deux derniers endroits où je suis allé, j'ai été très heureux car il y a des gens merveilleux», a-t-il confié en sélection le 3 juin.

Mais depuis, ça ne bouge pas tant que ça pour l'ancien joueur du Real Madrid. Un come-back à l'Atlético cet été semble difficile. Marca explique que les mauvaises relations entre Alvaro Morata et Diego Simeone ne permettront pas, a priori, un retour de l'attaquant. C'était d'ailleurs l'une des raisons qui avaient poussé le club à l'envoyer en prêt à Turin. De plus, le média ibérique indique que l'entraîneur argentin va compter sur Antoine Griezmann et João Félix cette saison. Simeone aura aussi Matheus Cunha, qui devrait jouer un rôle plus important, et Angel Correa, qui n'a pas vraiment d'opportunités pour partir.

Des prétendants qui regardent ailleurs

Malgré le départ de Luis Suarez et la méforme de Griezmann, Morata devrait donc composer avec une concurrence importante en cas de retour, lui qui veut jouer pour s'assurer une place dans la liste de Luis Enrique pour le Mondial 2022. Prêt à changer d'air, l'international espagnol a longtemps pensé rester définitivement à Turin. Mais les Bianconeri n'ont pas levé l'option d'achat de 35 M€ avant la date limite et ils explorent d'autres pistes. Le joueur de 29 ans pourrait aussi retourner en Premier League. Après un passage manqué du côté de Chelsea, Arsenal et Mikel Arteta pensent à lui.

Mais les Gunners ont une autre priorité en tête avant lui. En effet, les pensionnaires de l'Emirates Stadium ont coché le nom de Gabriel Jesus. Le buteur de Manchester City est le plan A des Londoniens. Ils avancent d'ailleurs sur ce dossier puisqu'ils ont transmis une offre de 40 M€ selon le Daily Mail. Mais les Mancuniens attendent beaucoup plus, à savoir 58 M€. L'Espagnol attend donc, lui qui fait visiblement office d'alternative. Si le mercato ne fait que commencer, Alvaro Morata va devoir patienter en coulisses avant de savoir si son avenir sera à Madrid ou ailleurs.