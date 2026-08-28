Lille-PSG : les compositions probables

Le Paris Saint-Germain n’a plus le droit à l’erreur. Malmené par un Stade Rennais clinique en première période, le club de la capitale a su réagir pour arracher le point du match nul (2-2). Pour son deuxième match de la saison en Ligue 1, le champion de France n’a pas le temps de souffler puisqu’il affronte Lille. Vainqueurs d’Angers (2-0) le week-end dernier, les Dogues comptent deux points d’avance au classement sur leur adversaire du soir qui doit donc l’emporter pour ne pas être distancé.

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Pour espérer signer une deuxième victoire consécutive, Davide Ancelotti devrait aligner un 4-2-3-1. Privé de Bouaddi, vendu à Manchester City pour 100 M€, mais aussi de sa recrue Orlando Gil et de Fernandez-Pardo (mis à l’écart), le coach du LOSC devrait faire confiance à Özer, Santos, Ngoy, Alexsandro et Perraud en défense. Un cran au-dessus, la doublette André-Bentaleb serait chargée de la récupération. De leur côté, Mbappé, Haraldsson et Önal devraient être missionnés pour alimenter le capitaine Giroud en munitions.

Plusieurs changements au PSG

En face, Luis Enrique devra composer sans plusieurs titulaires. Mendes est toujours suspendu, Barcola finalise son transfert à Liverpool et Mbaye ne joue toujours pas en attendant que son avenir se règle. Petite surprise : le PSG a annoncé il y a quelques minutes que Neves ne sera pas du voyage. Le Portugais est malade, pas blessé. Enfin, l’Espagnol s’est évité un casse-tête en accordant quelques jours de repos à Dembélé, ce qui laisse le champ libre à Torres, sauveur du PSG en Bretagne grâce à son doublé. Ce qui n’empêchera pas Luis Enrique d’aligner un onze de départ ambitieux.

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Safonov devrait être protégé par une défense avec Hakimi et Digne qui remplacerait Hernandez, tandis que l’axe central sera confié à Marquinhos et Pacho. Dans l’entrejeu, Beraldo a gagné des points à Rennes, mais c’est bien Zaïre-Emery qui serait aligné aux côtés de Vitinha et de Ruiz. En attaque, Torres profitera sûrement de l’absence de Dembélé et il sera accompagné par Doué et Kvaratskhelia.