Real Madrid : seuls 7 joueurs sont intransférables !

Du côté de Madrid, c'est encore assez calme au niveau des rumeurs mercato. Si David Alaba est déjà arrivé et que le nom de Kylian Mbappé revient encore et encore, il est difficile de vraiment distinguer les contours de l'effectif qui sera à disposition de Carlo Ancelotti en début de saison prochaine. Une chose est sûre, si on se fie à ABC, la majorité des joueurs n'ont pas de place garantie dans l'effectif.

Le média dévoile ainsi qu'il n'y a que sept joueurs intransférables. Il s'agit de Thibaut Courtois, le gardien, qui sort d'une sacrée saison. En défense, le seul joueur désormais considéré comme indispensable est Eder Militão, qui a fait parler de lui en bien sur la deuxième partie de saison, en plus de la recrue David Alaba, vraisemblablement signée pour jouer dans l'arrière-garde. Au milieu, le duo Kroos-Modric est toujours considéré comme indéboulonnable et sera donc toujours là pour la saison 2021-2022.

Valverde et Casemiro, entre les deux

Aux avant-postes, le Real Madrid compte sur Vinicius Junior et Karim Benzema, mais les autres joueurs ne seront pas retenus en cas d'offres. Voilà les sept joueurs qui seront là pour la reprise des entraînements à coup sûr donc, même si le média rajoute deux noms supplémentaires : Federico Valverde et Casemiro. Le Real Madrid compte aussi sur eux, mais si une offre succulente venait à arriver sur la table de Florentino Pérez, elle serait acceptée.

Le squelette du Real Madrid version Ancelotti 2.0 est connu donc, alors que le média rajoute qu'Isco, Marcelo, Bale, Jovic, Mayoral, Ceballos et Mariano seront poussés vers la sortie. Quant à Reinier et Take Kubo, prêtés cette saison, ils seront également envoyés dans un autre club de façon temporaire au mercato, alors que Brahim Diaz devrait lui rester à Milan.