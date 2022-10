Lille - Monaco : la réaction de Krépin Diatta

Quelques minutes après la rencontre complètement folle, marquée par la victoire de Lille contre Monaco (4-3), lors de la 12ème journée de Ligue 1, l'attaquant Krépin Diatta a réagi au revers de son équipe au stade Pierre Mauroy, à Lille : «Je pense qu'on mérite de prendre un point aujourd'hui, on s'est créés des occasions et on a eu les opportunités de creuser l'avantage. Mais on ne l'a pas fait, c'est vraiment dommage. On a donné le maximum de nous-même. Prendre un point ici aujourd'hui, je dirai que cela aurait été mérité, vu le match, vu le contexte aussi. Voilà on n'a pas eu les trois points, on va continuer à travailler et à penser à jeudi», a-t-il affirmé au micro de Prime Vidéo.

Avec cette victoire, Lille dépasse son adversaire du soir au classement et campe désormais la 6ème position. Les Monégasques glissent donc logiquement à la 7ème place.