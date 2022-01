La Juventus veut gâcher le mercato de l'OL

La suite après cette publicité

Mercato hivernal décisif pour la Juventus. Déjà, parce que la Vieille Dame obtient des résultats plutôt médiocres en championnat, avec une cinquième place, et ce en ayant joué plus de rencontres que l'Atalanta, quatrième. Il faut donc redresser la barre. Pire, Federico Chiesa s'est blessé et va manquer plusieurs mois de compétition, lui qui était un des principaux atouts offensifs de l'équipe.

Sky Italia en dit un peu plus sur les plans des Piémontais pour ce mois de janvier. Et ça ne devrait pas plaire à l'OL... Tout d'abord parce que les Turinois souhaitent enrôler Sardar Azmoun, objectif principal de l'OL pour son secteur offensif. Une première approche a été faite par les dirigeants turinois, alors qu'il manque un million d'euro à l'OL pour s'aligner sur les 5 millions demandés par le Zenit comme nous vous le dévoilions en exclusivité sur Foot Mercato hier.

La Juve veut piocher à l'OL

Et ce n'est pas tout, puisque comme de nombreuses écuries italiennes, la Juventus est sur Bruno Guimaraes. La direction sportive turinoise veut offrir un milieu de terrain à Massimiliano Allegri et le Brésilien semble être l'élu, toujours selon le média. Ce dernier précise tout de même qu'il faudra vendre côté piémontais avant de pouvoir vraiment passer à l'attaque pour le joueur de l'OL.

Voilà des informations qui ne devraient pas vraiment plaire du côté de Lyon, et le duo Ponsot-Aulas risque de maudire ses homologues italiens. Par le passé, les Turinois avaient déjà tenté de se servir du côté du Groupama Stadium, visant Houssem Aouar notamment. Affaire(s) à suivre...