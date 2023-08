Manchester City : le dernier caprice à 80 M€ de Pep Guardiola

La suite après cette publicité

Pep Guardiola est sur le flanc. Mardi, Manchester City a annoncé que son entraîneur a été opéré en urgence. «Pep Guardiola a subi aujourd’hui une opération de routine pour un problème de dos. L’entraîneur de Manchester City souffrait depuis quelque temps de fortes douleurs dorsales et s’est rendu à Barcelone pour se faire opérer d’urgence par le Dr Mireia Illueca. L’opération s’est déroulée avec succès et Pep va maintenant se rétablir et se rééduquer à Barcelone. En son absence, le directeur adjoint Juanma Lillo supervisera l’entraînement de l’équipe première sur le terrain et assumera les fonctions sur le banc de touche jusqu’au retour de Pep. »

Les Skyblues ont également précisé que le retour de l’entraîneur espagnol est prévu après la prochaine trêve internationale de septembre. Malgré son passage sur le billard, Pep Guardiola reste bien évidemment concerné par la vie de son groupe et de son club. La communication n’est pas rompue avec son staff et ses joueurs. Même chose avec ses dirigeants avec lesquels il avance main dans la main pour boucler le mercato estival et trouver un remplaçant suite à la blessure de Kevin De Bruyne. Alors que tout semblait conclu pour le recrutement de Lucas Paqueta, tout a été remis en question en raison des soupçons qui pèsent sur le Brésilien concerné par des matchs et des paris suspects.

De quoi donner des maux de tête à Guardiola. La piste Paqueta écartée, les pensionnaires de l’Etihad Stadium se sont remis en quête d’un renfort. Hier, la presse anglaise a cité le nom d’Eberechi Eze. Crystal Palace demande un peu plus de 80 millions d’euros pour son joueur sous contrat jusqu’en 2025. Mais ce n’est pas le seul joueur suivi par les Citizens. Ce jeudi, The Sun explique que l’entraîneur des champions d’Europe 2023 a une cible différente en tête. Sa priorité se nomme Matheus Nunes. Sport confirme et en parle comme du dernier "caprice" de Guardiola.

En effet, le joueur de Wolverhampton a un profil qui plaît beaucoup au coach ibérique. « C’est l’un des meilleurs joueurs du monde», a d’ailleurs confié à son sujet Guardiola lorsque le milieu évoluait au Sporting CP. Pour cette raison, Man City a écouté son entraîneur et est passé à l’offensive en formulant une proposition d’un peu plus de 58 millions d’euros selon The Sun. Les Loups attendent bien plus pour le Portugais (né au Brésil, ndlr) de 24 ans. En effet, ils veulent au moins 80 millions d’euros pour leur joueur. Wolverhampton ne le bradera pas, d’autant que l’écurie anglaise sait que City était prêt à mettre plus de 100 millions d’euros pour Lucas Paqueta. Les tracas de Pep Guardiola ne sont pas terminés.