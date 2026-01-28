Mercato : l’Atlético de Madrid veut faire 2 gros coups pour calmer Diego Simeone

Cet hiver, l’Atlético a renfloué les caisses. Récemment racheté par le fonds américain Apollo, le club de la capitale espagnole a ainsi récupéré plus de 60 millions d’euros grâce au départ de Connor Gallagher à Tottenham, de Giacomo Raspadori à l’Atalanta et de Javi Galan à Osasuna. Trois joueurs qui n’étaient pas forcément importants aux yeux de Diego Simeone, mais qui laissent forcément des trous dans l’effectif, alors que les Colchoneros sont sûrs d’être au moins barragistes en Ligue des Champions et sont toujours en course en Copa del Rey, en plus de la Liga.

Ces derniers jours, à l’occasion de plusieurs interventions médiatiques, Diego Simeone a ainsi demandé du renfort : « on cherchera sûrement à recruter les joueurs dont l’équipe a besoin, parce qu’elle a besoin de joueurs. Ces joueurs dont on a besoin sont très clairs ». Mais dans le même temps, son directeur sportif Mateu Alemany, aussi friand des sorties remarquées devant les médias, expliquant qu’il n’y avait pas d’urgence puisque les joueurs partis n’étaient pas importants : « on parle beaucoup des quatre départs (les trois cités plus haut + le jeune Carlos Martin, NDLR), mais la réalité, c’est que c’est pratiquement un seul départ. Et ça il faut le prendre au compte. Nous surveillons le marché, mais sans précipitation ».

L’Atlético va gâter Simeone

Des différences de discours en public qui ont logiquement fait beaucoup parler outre Pyrénées, mais en interne, Mateu Alemany comme le reste de la direction semblent plutôt se ranger du côté du coach. Du moins, ils ont l’intention de le satisfaire en lui offrant deux nouveaux joueurs comme l’indique Marca : un milieu de terrain et un joueur offensif. Pour l’entrejeu, un nom a pris du poids ces derniers jours : Leon Goretzka (Bayern Munich). Une option jugée low-cost, puisque son contrat expire en juin, et le Bayern n’est pas en position de force. Le club allemand pourrait même faciliter son départ. L’option Aleix Garcia (Leverkusen) est encore sur la table, alors que les pistes menant à Kang-In Lee (PSG), Joao Gomes (Wolves) ou Ederson (Atalanta) ne semblent plus trop être d’actualité.

Pour l’attaque, plusieurs noms assez alléchants sont revenus et l’Atlético va mettre les moyens. Le nom d’Ademola Lookman (Atalanta) est ainsi mentionné par le journal. Une opération compliquée, mais pas impossible, surtout que le joueur nigérian souhaite quitter Bergame. Igor Jesus, arrivé à Nottingham Forest cet été en provenance de Botafogo, est aussi convoité par les Colchoneros, et tout indique qu’il faudra mettre la main à la poche pour l’arracher au club de Premier League. Il y a fort à parier que le nom du futur attaquant recruté cet hiver se joue entre ces deux-là. Affaire(s) à suivre…