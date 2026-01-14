Menu Rechercher
Conor Gallagher file à Tottenham

Par Aurélien Macedo
Retour en Angleterre pour Conor Gallagher (25 ans). Devenu remplaçant du côté de l’Atlético de Madrid (27 apparitions, 3 buts et 1 offrande), le milieu de terrain anglais fait son retour en Premier League du côté de Tottenham contre un chèque de 40 millions d’euros. Formé à Chelsea où il avait écumé les prêts à Charlton, Swansea City, West Bromwich Albion et Crystal Palace, il fait donc son retour à Londres chez le rival Tottenham.

Atlético de Madrid
Acuerdo con el @SpursOfficial para el traspaso de Conor Gallagher.

¡Te deseamos lo mejor en tu nueva etapa, gracias Conor!
«Le milieu de terrain poursuivra sa carrière au sein du club londonien après avoir défendu nos couleurs pendant une saison et demie. L’Atlético de Madrid et Tottenham Hotspur ont trouvé un accord pour le transfert de Conor Gallagher au club londonien. Le milieu de terrain anglais retourne donc dans son pays pour relever un nouveau défi après avoir porté nos couleurs pendant une saison et demie. Gallagher avait rejoint notre club à l’été 2024 en provenance de Chelsea et a depuis disputé 77 matchs, inscrivant sept buts et délivrant sept passes décisives», peut-on lire dans le communiqué des Colchoneros.

Pub. le - MAJ le
En savoir plus sur

Premier League
Liga
Atlético
Tottenham
Conor Gallagher

