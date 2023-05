Le Bayern Munich a fixé le prix de Benjamin Pavard

La suite après cette publicité

Le Bayern Munich est en train de se faire une raison. À un an de la fin du contrat de Benjamin Pavard, le champion d’Allemagne se résout à vendre le défenseur au lieu de le voir partir libre à l’été 2024. Il faut dire que les prétendants ne manquent pas (l’Inter, le FC Barcelone, le Real Madrid, Manchester United et Liverpool) pour un joueur en pleine force de l’âge et doté d’une très solide expérience.

Malgré le statut de titulaire de l’ancien Lillois, le Bayern le laissera partir pour une somme comprise entre 30 et 40 M€, selon l’Abendzeitung. Après 7 ans en Allemagne, dont 4 en Bavière, Pavard (27 ans) souhaite donner un nouvel élan à sa carrière, lui qui vient à nouveau d’être appelé en équipe de France où Jules Koundé lui ait passé devant dans la hiérarchie.

À lire

Manchester United veut jouer un sale coup au PSG, le Bayern Munich vise 3 stars pour se relancer