Francfort : Evan Ndicka s’engage officiellement avec l’AS Rome

Après avoir refusé les différentes propositions pour prolonger son aventure en Allemagne avec l’Eintracht Francfort, Evan Ndicka a quitté le club allemand au début du mois de juin. Depuis, il était libre de s’engager avec la formation de son choix tandis qu’une destination se dégageait depuis plusieurs semaines. En effet, l’AS Rome avait fait du défenseur central l’une de ses priorités pour ce mercato estival. Comme nous vous le révélions dernièrement, la Louve était d’ailleurs toute proche de toucher au but. Et justement, c’est désormais officiel !

Evan Ndicka s’est engagé avec l’AS Rome, comme l’a annoncé le club italien ce mercredi. Le joueur de 23 ans rejoint donc la capitale italienne pour relever un nouveau défi. Le défenseur a notamment choisi de porter le numéro 5 avec la Louve. «Le projet qui m’a été illustré, ainsi que l’histoire et le prestige de ce club, m’ont poussé à venir à Rome, une ville fantastique qui aime et vit du football : j’ai hâte de prendre le terrain de l’Olimpico devant mes nouveaux fans et de pouvoir apporter ma contribution à la réalisation de nos objectifs» a confié le principal intéressé.

