Liverpool-Real Madrid : les compositions officielles

Les Reds en quête d'exploit. Battu à l'aller par le Real Madrid (3-1), Liverpool va tenter de renverser la situation pour poursuivre son parcours en Ligue des Champions et tenter de sauver une saison morose. Pour y parvenir, Jürgen Klopp s'appuie sur Alisson, peu en réussite dans le but ces derniers mois. L'Auriverde sera épaulé par une défense à quatre. Trent Alexander-Arnold, pointé du doigt après sa performance de l'aller, Ozan Kabak, Nathaniel Philipps et Andy Robertson. Dans l'entrejeu, Georginio Wijnaldum fait équipe avec James Milner et Fabinho. Enfin, les Anglais compteront sur leur trio Mohamed Salah, Roberto Firmino et Sadio Mané pour croire en une nouvelle soirée magique.

De leur côté, les Merengues débarquent sur les bords de la Mersey quelques jours après leur victoire dans le Clasico et plus que jamais en course pour le titre. Revigorés, ils doivent néanmoins se passer de Sergio Ramos, Raphaël Varane, Dani Carvajal, Lucas Vazquez ou Eden Hazard. Zinedine Zidane aligne un onze similaire à celui de l'aller, avec Thibaut Courtois dans le but. Fede Valverde compense l'absence de Vazquez sur le côté droit, tandis que Nacho, Éder Militão et Ferland Mendy sont reconduits. Le trio Casemiro, Toni Kroos et Luka Modric démarre en soutien d'une ligne offensive composée de Vinicius Jr et Marco Asensio, buteurs à l'aller, et de l'incontournable Karim Benzema.

Les compositions d'équipes :

Liverpool : Alisson - Alexander-Arnold, Kabak, Philipps, Robertson - Wijnaldum, Fabinho, Milner - Salah, Firmino, Mané

Real Madrid : Courtois - F.Valverde, Nacho, Militão, Mendy - Kroos, Casemiro, Modric - Asensio, Benzema, Vinicius Jr