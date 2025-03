Arsenal : William Saliba répond cash à l’intérêt du Real Madrid

Toujours aussi étincelant avec Arsenal, William Saliba (23 ans) est à un moment charnière de sa carrière. Avant d’affronter le PSV ce soir, en 1/8es de finale de Ligue des Champions, il ne lui restera plus que deux années de contrat avec les Gunners, avec lesquels il est lié jusqu’en 2027. Auteur de 38 apparitions déjà cette saison, dont deux buts inscrits, l’international français est le véritable patron de la défense londonienne et, au vu de sa situation, cela attire les plus grands clubs du monde.

La suite après cette publicité

Et comme nous l’avions révélé, aux côtés de la presse espagnole, son profil, estimé à 80 millions d’euros par Transfermarkt, est particulièrement apprécié par la direction du Real Madrid. Avec les blessures récurrentes de David Alaba et l’ombre d’un départ d’Antonio Rüdiger vers l’Arabie saoudite, la direction madrilène entend préparer l’avenir pour sa charnière centrale, alors que le jeune Raul Asencio et Aurélien Tchouameni sont contraints de pallier les blessures des cadres cette saison.

William Saliba veut gagner un trophée avec Arsenal

Indispensable aux yeux de Mikel Arteta, l’ancien joueur de l’ASSE et de l’OM a donc été observé de près par les recruteurs espagnols, qui ont pris la température auprès de son entourage. Âgé de 23 ans, titulaire dans un grand club de Premier League et élément important de Didier Deschamps, Saliba possède un profil cochant toutes les cases du Real Madrid, qui le suit pour l’été prochain. Jusqu’à présent très discret sur son avenir et désireux de se concentrer sur sa saison, William Saliba a accepté d’évoquer son avenir en amont du 1/8e de finale retour de C1, contre le PSV.

La suite après cette publicité

Et à ce sujet, il a été très clair : «je suis vraiment heureux ici, il me reste encore deux ans et demi de contrat et je veux vraiment continuer ici. Il n’y en a pas encore eu de discussions sur un nouveau contrat, mais il n’y a pas d’urgence. Je suis heureux ici. C’est tout. Je veux gagner de grandes choses avec Arsenal. Si tu quittes ce club et que tu ne gagnes rien, les fans t’oublieront. Bien sûr que je veux gagner de grandes choses ici. Quand vous êtes si près du but et que vous ne gagnez pas de trophées, c’est triste, mais je suis sûr que nous y arriverons», a-t-il lâché en conférence de presse. Un message fort adressé au Real Madrid, mais surtout à sa direction, qui va devoir s’activer pour le prolonger.