Ligue des Champions : le Bayern Munich lance la grande finale face au PSG !

Qui pour rejoindre le Paris Saint-Germain en finale de la Ligue des Champions ? C'était la grande question qui entourait la rencontre opposant le Bayern Munich à l'Olympique Lyonnais ce mercredi soir. Les deux écuries s'affrontaient en 1/2 finale de la plus belle des compétitions européennes. Et finalement, ce sont les Allemands qui croiseront le fer avec le PSG dimanche soir au stade de la Luz. Une affiche alléchante en perspective entre deux formations qui prétendent chaque saison à ce titre suprême.

Les Français du Bayern Munich ont hâte d'affronter le PSG

Après la rencontre, les Bavarois ont été d'ailleurs questionnés au sujet du choc à venir face aux Parisiens. Cela a été le cas de Benjamin Pavard, qui était de retour de blessure et qui est entré quelques minutes sur le terrain. Le champion du monde 2018 a confié au micro de RMC Sport : «C'est sûr que ça fait plaisir, c'est déjà un rêve de jouer la Ligue des Champions, une finale et il faut la gagner. On la joue contre Paris. Je suis très content que ce soit un club français mais dans ma tête ce sera la gagne et rien d'autre (...) C'est sûr que pour les Français, pour tout le monde ça va être un très bon match, avec deux grandes équipes en finale. On va se préparer pour gagner contre Paris dimanche».

Sûr de lui et se son équipe, Pavard s'attend malgré tout à un match compliqué. «C'est difficile parce qu'ils ont une équipe très complète. Mais nous aussi. On n'a pas à avoir peur de Paris. On sait qu'on est une grande équipe. On est serein, on va se préparer tranquillement pour gagner dimanche. Personne nous fait peur, nous sommes le Bayern Munich. On a fait un très grosse saison, on doit concrétiser en gagnant la Ligue des Champions, ça serait très beau». Formé au Paris Saint-Germain, Kinglsey Coman est aussi ravi de retrouver le club de la capitale.

La finale est lancée !

«C'est une belle affiche. J'espère qu'on va gagner. Il y aura pas de Paris ou pas Paris, mon cœur est à 100 % pour le Bayern (...) On va presser comme d'habitude. Le Barça aime bien avoir le ballon, on les a pressés. Le PSG aime avoir le ballon, on va les presser aussi. On a notre propre philosophie de jeu, on ne s'adapte pas à l'adversaire. On va presser. Ça sera un grand match, avec beaucoup de grands noms et de grands joueurs. Il y aura beaucoup de spectacle et beaucoup de buts». Mais il n'y a pas que les Français du Bayern Munich qui ont évoqué cette finale à venir. Manuel Neuer a confié : «Ils ont de grands joueurs, de grands noms. Ce sont deux équipes (Paris et le Bayern) qui marquent beaucoup, ça fera plaisir aux spectateurs. On se réjouit de jouer cette finale».

Une finale que les Bavarois méritent de jouer pour Hans-Dieter Flick. «L'équipe a mérité d'arriver en finale. L'attaque de Lyon n'est pas moins forte que celle du PSG. On a perdu trop de ballons et peut-être moins bien défendu que d'habitude lors de la première période. Il faudra corriger ça. Il faut aussi se reposer et recharger les batteries pour gagner le titre dimanche.» Un jour où il croisera son compatriote Thomas Tuchel. «Excellent. Thomas fait un super boulot. Son équipe fonctionne très bien. Peu importe ce qu’on peut lire ici et là. Il fait un travail exceptionnel et je me réjouis de le voir en finale dimanche». Il reste à savoir si le coach allemand et le Bayern Munich auront toujours le sourire dimanche soir après la rencontre.