Barça : Antoine Griezmann a parlé au patron de Rakuten

Antoine Griezmann et Ousmane Dembélé sont dans l’œil du cyclone. Pointés du doigt suite à la publication d’une vidéo datant de 2019 sur les réseaux sociaux dans laquelle les deux joueurs du FC Barcelone tiennent des propos déplacés à l’encontre des employés japonais à l’occasion d’une tournée des Blaugranas.

Depuis, le patron de Rakuten (principal sponsor (japonais) du club culé) a exprimé sa colère et les deux intéressés se sont excusés. Selon RAC1, Griezmann et Dembélé ont répété leurs excuses auprès du club et Griezmann aurait déjà contacté le PDG de Rakuten pour s’expliquer. Dembélé est censé en faire de même.