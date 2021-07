Le patron de Rakuten en colère après les propos de Griezmann et Dembélé !

Voilà une affaire qui ne cesse de prendre de l'ampleur du côté du FC Barcelone, qui a pourtant d'autres chats à fouetter en ce moment. La diffusion d'une vidéo où l'on peut entendre Ousmane Dembélé et Antoine Griezmann se moquer d'employés japonais d'un hôtel, lors d'une tournée en 2019, fait le buzz sur les réseaux sociaux, poussant les deux Français à publier des messages d'excuses. Mais elles ne calment pas la colère de tout le monde, et notamment du patron de Rakuten, sponsor maillot du Barça, Hiroshi Mikitani.

La suite après cette publicité

Dans un message posté sur Twitter, l'homme d'affaires fondateur de Rakuten a dit sa déception et attend des mesures de la part du club catalan. « En tant que sponsor de club et organisateur de tournée, je suis vraiment désolé que les joueurs du FCB aient fait des remarques discriminatoires. Étant donné que Rakuten a approuvé la philosophie du Barça et a parrainé le club, de telles déclarations sont inacceptables en toutes circonstances et nous protesterons officiellement contre le club, en attendant de connaître leur point de vue. » Une polémique qui tombe mal pour le Barça...