PSG : le pari fou de Karl Olive sur l'avenir de Kylian Mbappé

On touche à la fin du feuilleton. Comme nous vous le révélions en exclusivité plus tôt dans la journée, le joueur n'a pas encore pris sa décision. Si les bases d'un accord ont été posées avec le Real Madrid, les discussions avec le PSG sont toujours d'actualité. Et voilà que Karl Olive, le maire de Poissy (qui accueillera le futur centre d'entraînement du club) et ancien journaliste de Canal, a dévoilé une bombe sur son compte Twitter.

« L’immense Kylian Mbappé sera au PSG la saison prochaine. On en reparle », a-t-il lâché. Plutôt sûr de lui... Mais il faut dire qu'il est le représentant de la FFF à la LFP, et qu'il a peut-être eu écho d'une information précieuse...