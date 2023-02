Aston Villa - Arsenal : les compositions officielles

Les Gunners vont-ils remettre la marche avant ? Arsenal se déplace chez Aston Villa à 13h30 en ouverture de la 24e journée de Premier League. Les hommes d’Arteta restent sur trois défaites et un nul toutes compétitions confondues, et ont vu Manchester City, qui est venu gagner à l’Emirates Stadium mercredi, leur repasser devant en tête du championnat à égalité de points (mais un match joué en plus). Les Londoniens doivent se reprendre pour rester pleinement engagés dans la course au titre ! Face à eux, les Villans restent sur deux défaites en PL, et sont 11es.

Pour cette affiche, Aston Villa présente un 4-4-2 remanié par rapport au match perdu face aux Citizens. Digne débute sur le banc, Coutinho et Watkins sont alignés devant. Kamara est titulaire au milieu. Pour Arsenal, Arteta fait à nouveau démarrer Jorginho au milieu de terrain. Martinelli est remplacé par Trossard dans le XI. Le reste de l’équipe reste le même, avec Nketiah en pointe, Saka côté droit, Zinchenko et Ben White (qui remplace Tomiyasu) dans les couloirs.

Les compositions

Aston Villa : Martinez - Cash, Konsa, Mings, Moreno - McGinn (cap.), Douglas Luiz, Kamara, Buendia - Coutinho, Watkins

Arsenal : Ramsdale - White, Saliba, Gabriel, Zinchenko - Odegaard (cap.), Jorginho, Xhaka - Saka, Nketiah, Trossard