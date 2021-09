PSG : Jérôme Rothen et la «grave erreur» de Mauricio Pochettino pour Lionel Messi

La suite après cette publicité

Ce dimanche, en clôture de la 6ème journée de Ligue 1, le PSG a enchaîné un nouveau succès sur le fil face à l'Olympique Lyonnais (2-1) au Parc des Princes. Si Mauro Icardi a arraché les trois points pour les siens de la tête en sortie de banc, la sortie prématurée de Lionel Messi (76e minute) fait énormément jaser, notamment en Europe. D'autant plus que la Pulga n'a pas souhaité taper dans la main de son entraîneur, Mauricio Pochettino, au moment de quitter le rectangle vert et d'aller s'asseoir sur le banc des remplaçants. Pour Jérôme Rothen, il s'agit tout simplement d'une grossière erreur de la part du technicien argentin, comme il l'a fait savoir ce lundi au micro de son émission Rothen s'enflamme sur les ondes de RMC.

«Là où je trouve que c'est déplacé de la part de Mauricio Pochettino, c'est dans son mode de management. Il n'a jamais été comme ça, de pointer les stars de l'équipe. Que ce soit Neymar ou Mbappé, les soirs où ils ont été mauvais, il les a toujours laissés sur le terrain, il les a toujours protégés, contrairement à d'autre joueurs comme Paredes, Di Maria ou Icardi. Messi, à ce que je sache, c'est bien supérieur en termes d'aura de statut et de tout ce qu'on veut dans le football, à Neymar ou à Mbappé. [...] Quand tu as ce joueur dans un effectif, tu te dois de le gérer comme le meilleur joueur au monde, avec tout ce que ça représente : un statut particulier et surtout éviter des incompréhensions avec un top joueur. Tu peux en avoir, mais pas au bout de sa première titularisation au Parc. Il y a tellement de signes qui ne sont pas bons, que oui c'est une grave erreur qu'a fait Mauricio Pochettino. Je ne sais pas à quoi il a joué sur le coup. J'espère que ce n'était pas pour marquer son territoire, là il (serait) complètement fou. On ne crie pas au génie. Tu vas te mettre ton meilleur joueur à dos. Ce genre d'événement laisse des traces et l'image est terrible», a ainsi commenté l'ancien joueur du PSG. Le sujet est loin d'être clos, même si l'entraîneur du club de la capitale a livré les raisons de ce remplacement.