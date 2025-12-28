Menu Rechercher
Commenter 3
CAN

CAN 2025 : Kylian Mbappé heureux après l’égalisation du Cameroun contre la Côte d’Ivoire

Par Allan Brevi
1 min.
Kylian Mbappé @Maxppp
Regarder en direct sur BeIN SPORTS
Côte d'Ivoire 1-1 Cameroun Voir sur BeIN SPORTS

Présent en tribunes ce dimanche soir à Marrakech pour le choc de la CAN 2025 entre le Cameroun et la Côte d’Ivoire, Kylian Mbappé n’est pas passé inaperçu. Quelques secondes seulement après l’ouverture du score ivoirienne, les Lions Indomptables ont égalisé sur un tir dévié qui a lobé le gardien adverse. Un but immédiatement célébré par l’attaquant du Real Madrid, aperçu en train d’applaudir avec enthousiasme, sourire aux lèvres, laissant transparaître son attachement au Cameroun, pays d’origine de son père.

La suite après cette publicité
beIN SPORTS
Quelques secondes après avoir concédé l'ouverture du score, le Cameroun revient à égalité grâce à un tir dévié qui lobe le gardien ivoirien !
De quoi faire applaudir Mbappé, présent en tribunes !
Voir sur X

Un choix assumé pour Mbappé, qui avait pourtant l’alternative d’assister à Algérie – Burkina Faso à Rabat, en lien avec ses origines maternelles. Finalement, comme Jules Koundé et Aurélien Tchouaméni, également présents en tribunes, le capitaine des Bleus a opté pour cette rencontre.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (3)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

CAN
Cameroun
Kylian Mbappé

En savoir plus sur

CAN Coupe d'Afrique des Nations
Cameroun Flag Cameroun
Kylian Mbappé Kylian Mbappé
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier