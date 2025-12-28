CAN 2025 : Kylian Mbappé heureux après l’égalisation du Cameroun contre la Côte d’Ivoire

Présent en tribunes ce dimanche soir à Marrakech pour le choc de la CAN 2025 entre le Cameroun et la Côte d’Ivoire, Kylian Mbappé n’est pas passé inaperçu. Quelques secondes seulement après l’ouverture du score ivoirienne, les Lions Indomptables ont égalisé sur un tir dévié qui a lobé le gardien adverse. Un but immédiatement célébré par l’attaquant du Real Madrid, aperçu en train d’applaudir avec enthousiasme, sourire aux lèvres, laissant transparaître son attachement au Cameroun, pays d’origine de son père.

Un choix assumé pour Mbappé, qui avait pourtant l’alternative d’assister à Algérie – Burkina Faso à Rabat, en lien avec ses origines maternelles. Finalement, comme Jules Koundé et Aurélien Tchouaméni, également présents en tribunes, le capitaine des Bleus a opté pour cette rencontre.