Supercopa

Real Madrid : Valverde répond à son tour à Simeone

Par Tom Courel
1 min.
valverde @Maxppp
Atlético 1-2 Real Madrid

Victorieux en demi-finale de Supercoupe d’Espagne hier soir, le Real Madrid a éteint les espoirs de son rival madrilène, l’Atletico (2-1). Ce succès a agacé le coach des Colchoneros, Diego Simeone qui s’est laissé emporter rapidement, notamment contre Vinicius Jr. À la fin de la rencontre, il a fallu apaiser les tensions. Xabi Alonso, le coach merengue, n’a pas vraiment mâché ses mots contrairement au sang-froid et à l’exigence de Fede Valverde, son arrière-droit. Placé dans une défense à quatre pour renforcer un secteur très fragilisé, le Sud-Américain a réagi aux polémiques après la rencontre.

« Vous connaissez le code des footballeurs et des entraîneurs. C’est vrai que c’est comme ça qu’on vit. C’est un derby. Que le football ait cette étincelle. L’important, c’est qu’il reste sur le terrain », a-t-il souligné. La Maison Blanche a souffert, mais ce sont bien les coéquipiers de l’Uruguayen qui iront défier le FC Barcelone dimanche à 20h, avec une ambiance qui promet d’être savoureuse. La partie pourrait également connaître son brin de folie avec des tensions. Elle semble déjà lancée…

Pub. le - MAJ le
