Coupe du Monde 2022 : les stars portugaises enflamment déjà le mercato !

La suite après cette publicité

Depuis le début du rassemblement hivernal, le Portugal est passé par tous les états. Durant la première semaine, il a fallu gérer tout l'emballement médiatique lié à l'interview donnée par Cristiano Ronaldo à Piers Morgan. Un entretien au cours duquel il a flingué Manchester United, Erik ten Hag, des consultants et même certains coéquipiers et qui a été diffusé en trois parties. Un timing qui n'a pas vraiment permis aux Lusitaniens de se préparer tranquillement avant de s'envoler pour le Qatar. D'autant que les moindres faits et gestes de CR7 ont été scrutés.

Ainsi, lorsque Bruno Fernandes, qui évoluait avec lui à MU, l'a salué de manière plutôt froide, les médias ont tout de suite imaginé que les deux hommes étaient brouillés suite à la sortie coup de poing de CR7 à la télé. Mais l'incendie a vite été éteint par leurs coéquipiers. Puis, les caméras ont capté des images d'une possible tension entre le quintuple Ballon d'Or et João Cancelo lors d'un entraînement. En réalité, le capitaine portugais est venu calmer le joueur de Manchester City, agacé suite à un geste de João Felix, quelques secondes plus tôt.

L'avenir de CR7 monopolise l'attention

Au coeur des débats, CR7 a donc souhaité mettre un terme à tout cela en s'exprimant face à la presse le 21 novembre dernier, histoire que son cas ne cause pas de problème à la sélection. Une fois cela fait, il a continué à monopoliser l'attention puisque dès le lendemain (22 novembre) Manchester United a annoncé la résiliation de son contrat et son départ. De quoi enflammer la presse qui se demande où il va jouer. Rapidement, on a évoqué les pistes Newcastle et Al-Nasr. Hier, Marca a même précisé que tout était proche d'être bouclé avec le club de Rudi Garcia au sein duquel il toucherait 500 millions d'euros en 2 ans et demi.

Mais dans la soirée, les médias anglais et Piers Morgan, visiblement proche du joueur, ont démenti. Quoi qu'il en soit, l'avenir de l'attaquant de 37 ans fait couler beaucoup d'encre. Des clubs, comme le Real Madrid ou le Bayern Munich, ont fait savoir qu'ils n'étaient pas intéressés. Le PSG, Chelsea ou encore des franchises de MLS ont, eux, été cités comme des points de chute. Ce qui est certain, c'est que le joueur est concentré sur le Mondial et ne semble pas être perturbé puisque son pays, très heureux que le mercato n'impacte pas les joueurs, s'est imposé par deux fois (3-2 contre le Ghana et 2-0 contre l'Uruguay).

Les têtes d'affiche de la sélection plaisent

Cela a d'ailleurs été l'occasion pour lui de briller. Auteur d'un but, il était proche du doublé face à l'Uruguay lors du 2e match. Comme lui, Bruno Fernandes a trouvé le chemin des filets au Qatar. Deux fois face à la Celeste. Le milieu de terrain est l'autre star de la sélection menée par CR7. Pour beaucoup, il est un leader et celui qui est amené à mener les troupes une fois Cristiano Ronaldo parti. Essentiel aux yeux d'Erik ten Hag à MU comme à ceux de Fernando Santos, Bruno Fernandes a tapé dans l'oeil du Real Madrid. Les Merengues compteraient même passer rapidement à l'offensive pour le joueur sous contrat jusqu'en 2026. Autre international lusitanien qui plaît à Madrid : João Cancelo. Les Merengues aimeraient mettre la main sur le joueur de Manchester City.

Toujours dans la capitale espagnole, João Félix fait parler de lui dans le sens des départs. L'ancien de Benfica veut quitter l'Atlético de Madrid, lui qui n'est pas un titulaire aux yeux de Diego Simeone. Les Colchoneros l'ont mis sur la liste des transferts puisqu'ils doivent réduire leur effectif et récolter de l'argent après leur élimination en Coupe d'Europe cette saison. Selon AS, le PSG, le Bayern Munich et Manchester United sont les plus intéressés. Luis Campos échangerait d'ailleurs directement avec le joueur. Mais pour le déloger, il faudra mettre au moins 100 millions d'euros (entre montant fixe et bonus), assure le média ibérique. Il ne faut pas non plus oublier Bernardo Silva (Man City), qui est toujours suivi par le Barça. En marge de la Coupe du Monde, le Portugal, qui affrontera la Corée du Sud ce venredi, agite le terrain du mercato mais aussi les parieurs et les bookmakers.

A l'occasion de la Coupe du Monde, Parions Sport en Ligne vous propose votre premier pari doublé jusqu’à 100€ et 10€ de freebets offerts sans dépôt avec le code FMCDM. Créez votre compte dès aujourd’hui pour profiter de cette offre exclusive.