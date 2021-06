Les maillots des 24 équipes pour l'Euro 2020 !

Reporté d'une année en raison de la pandémie de coronavirus, l'Euro 2020 va finalement prendre place du 11 juin au 11 juillet. À quelques jours du début des hostilités, nous vous présentons en images les maillots des 24 équipes engagées dans la compétition.

Cette année, c'est Nike qui succède à adidas au titre de l'équipementier le plus représenté de l'Euro puisque 9 équipes mettront en avant la fameuse virgule cet été, soit 3 équipes de plus que lors de l'Euro 2016 en France. C'est une belle progression pour l'équipementier américain qui n'équipait que l'Italie lors de l'Euro 1996. Adidas, l'autre géant du marché, accompagne de son côté 8 nations alors que 9 des 24 nations arboraient les trois bandes adidas en 2016. Derrière les mastodontes Nike et adidas, on retrouve Puma en embuscade avec 4 nations dans son écurie dont l'Italie en tête d'affiche alors que les petits équipementiers comme Joma, Hummel et Jako tentent de se faire une place en représentant chacun une nation.

Le groupe A

Le groupe A de cet Euro est composé de l'Italie, de la Suisse, du Pays de Galles et de la Turquie. Vous pouvez retrouvez plus de détails sur les maillots dans un article dédié aux tuniques de ces quatre nations.

Les maillots de l'Italie

Domicile

Extérieur

Les maillots du Pays de Galles

Domicile

Extérieur

Les maillots de la Suisse

Domicile

Extérieur

Les maillots de la Turquie

Domicile

Extérieur

Le groupe B

Les maillots de la Belgique, de la Russie, du Danemark et de la Finlande que nous vous avions présenté précédemment en détails dans un article dédié sont plutôt originaux !

Les maillots de la Belgique

Domicile

Extérieur

Les maillots de la Russie

Domicile

Extérieur

Les maillots du Danemark

Domicile

Extérieur

Les maillots de la Finlande

Domicile

Extérieur

Le groupe C

Retrouvez plus d'informations sur les maillots très colorés des Pays-Bas, de l'Autriche, de l'Ukraine et de la Macédoine du Nord dans l'article dédié au groupe C.

Les maillots des Pays-Bas

Domicile

Extérieur

Les maillots de l'Autriche

Domicile

Extérieur

Les maillots de l'Ukraine

Domicile

Extérieur

Third

Les maillots de la Macédoine du Nord

Domicile

Extérieur

Le groupe D

Le groupe D de ce championnat d'Europe est composé de la Croatie, l'Angleterre, l'Écosse et enfin la République-Tchèque. Vous pouvez retrouver plus de détails sur les tenues fournies par Nike, adidas et Puma dans notre article dédié à ce groupe.

Les maillots de la Croatie

Domicile

Extérieur

Les maillots de l'Angleterre

Domicile

Extérieur

Les maillots de l'Écosse

Domicile

Extérieur

Les maillots de la République-Tchèque

Domicile

Extérieur

Le groupe E

Du rouge, du bleu, du jaune... des couleurs qui sautent aux yeux se présentent sur les tuniques des nations composant le groupe E que nous avions traité ici.

Les maillots de l'Espagne

Domicile

Extérieur

Les maillots de la Pologne

Domicile

Extérieur

Les maillots de la Suède

Domicile

Extérieur

Les maillots de la Slovaquie

Domicile

Extérieur

Le groupe F

Le meilleur pour la fin avec le groupe de la mort et les superbes maillots Nike et adidas de la France, du Portugal, de l'Allemagne et de la Hongrie. Vous pouvez retrouver plus d'informations sur le design et l'histoire de ces maillots sur notre article dédié au groupe F !

Les maillots de la France

Domicile

Extérieur

Les maillots de l'Allemagne

Domicile

Extérieur

Les maillots du Portugal

Domicile

Extérieur

Les maillots de la Hongrie

Domicile

Extérieur

