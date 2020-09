Le Real Madrid espère tirer 100 M € de la vente de 4 joueurs

Le dégraissage de la Casa Blanca est un serpent de mer qui pourrait enfin trouver son épilogue. Plombé par un groupe bien trop élargi la saison passée - 26 joueurs dans l'équipe et 11 autres en prêt -, la formation de Zinedine Zidane s'est mise en tête de remodeler celui-ci cet été, en commençant par se débarrasser des indésirables. Une opération des plus complexes (notamment à cause du contexte économique actuel) que le Real manœuvre jusqu'ici à merveille.

En effet, six éléments ont d'ores et déjà définitivement quitté le navire. Au rayon des ventes significatives on peut pointer celle d'Achraf Hakimi (40 M€ à l'Inter) ou celle d'Óscar Rodríguez à Séville (13,5 M€). Mais ce n'est pas tout puisque Brahim Diaz a été prêté à Milan, tout comme Dani Ceballos à Arsenal et que James Rodriguez devrait rapporter entre 25 et 30 M€. Malgré tout ça, le club merengue n'en a pas tout à fait terminé de lâcher du lest. Selon AS, le Real espérerait encore toucher 100 M€ des ventes de Gareth Bale, Sergio Reguilón, Mariano Diaz et Borja Mayoral.