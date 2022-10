Ça se calme entre le PSG et Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

La semaine dernière a été très tendue pour le Paris Saint-Germain et Kylian Mbappé. Entre les rumeurs de départ et l'affaire de l'armée numérique, le Bondynois semblait plus que jamais proche de divorcer avec le club de la capitale. Au final, l'intéressé est venu démentir ces informations. Et le journaliste Jacques Vendroux a affirmé avoir eu une discussion avec la mère de l'attaquant francilien.

«J’ai eu une longue conversation avec la mère de Kylian Mbappé. Je peux vous dire qu’il n’y a pas de problème majeur entre le joueur et le PSG et, au moment où je vous parle, c’est en train de se calmer et de s’atténuer. C’est parti dans tous les sens et tout le monde essaie d’apaiser cette ambiance qui règne au PSG. Elle a confirmé qu’il y a eu un petit problème et qu’il y a eu un mal-être qui a duré quelque temps et là, c’est en train de se calmer. Il n’a pas l’air perturbé par ces affaires», a-t-il déclaré sur Europe 1.