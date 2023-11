JT Foot Mercato : les pistes XXL du FC Barcelone pour son milieu

Le Barça veut du lourd pour son milieu

Tout n’est pas à jeter, mais le début de saison du FC Barcelone est un poil décevant face à la concurrence espagnole. Alors, Xavi et les siens ont identifié un certain poste à renforcer pour la deuxième partie de saison. Selon Sport, les Catalans souhaiteraient trouver une solution, à bas coût voire en prêt, pour améliorer l’entrejeu. Un milieu devant la défense pour être plus précis, capable donc, de concurrencer Oriol Romeu, unique par son profil au sein de l’effectif. Les Barcelonais aimeraient idéalement ramener un joueur pouvant multiplier les efforts et pouvant aussi résister aux transitions offensives adverses. Pour cela, Joan Laporta et son équipe devront miser sur la bonne personne dès la prochaine fenêtre de mercato, en hiver. Le joueur de Porto, Alan Varela, fait partie des profils ciblés, tout comme Florentino Luis qui évolue du côté de Benfica. Des pistes à bas coûts qui pourraient bien être les meilleures solutions pour le mercato hivernal. Le nom de Joshua Kimmich revient régulièrement dans les rumeurs autour des possibles arrivées à Barcelone mais son arrivée durant le mercato hivernal semble exclue. Autre milieu de terrain pisté, Bruno Guimarães. L’ancien de l’OL ne serait absolument pas contre rejoindre le Barça si l’on en croit la clause présente dans son contrat avec Newcastle. Selon Sport, le Brésilien pourrait rejoindre les Blaugranas contre 65 M€ alors que son prix est estimé à 85 M€.

Thiago Silva a une porte de sortie pour l’été prochain

Un club veut récupérer Thiago Silva. Malgré son âge (39 ans) et le championnat dans lequel il évolue, le défenseur brésilien continue d’épater chez les Blues. Arrivé en 2020 dans le sud-ouest de Londres, le défenseur central devrait bel et bien quitter l’Angleterre au mois de juin. C’est en tout cas ce que rapporte Globo. D’après le média brésilien, Fluminense surveille de près la situation de Thiago Silva et compte rapatrier la légende au club, dans lequel il a disputé 143 rencontres entre 2006 et 2008. Pour cela, l’écurie tout juste victorieuse de la Copa Libertadores souhaiterait attendre l’été pour faire venir le défenseur expérimenté, gratuitement, de la même manière que Marcelo en 2023.

Le coach de Benzema viré !

Et c’est officiel. C’était annoncé par les médias depuis un moment déjà, Al-Ittihad a confirmé le licenciement de son entraîneur Nuno Espirito Santo, en poste depuis juillet 2022. Les mauvais résultats de son équipe cette saison, 6e du championnat saoudien, auront eu raison de l’entraîneur lusitanien. Mais pas que, puisque certains journaux évoquent aussi une communication compliquée avec Karim Benzema, et la direction du club se serait rangée du côté du Français. La relation entre le coach et le buteur serait même arrivée à un point de non retour ce mardi, après une confrontation assez tendue entre les deux hommes. Plus tôt ce mercredi, il était question de Laurent Blanc pour le remplacer…