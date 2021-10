La somptueuse fête d'anniversaire de Zlatan Ibrahimovic

Même lorsqu'il n'est pas sur le terrain, Zlatan Ibrahimovic fait parler de lui. Il faut dire que le Suédois fêtait hier ses 40 ans, et que cela a été dignement fêté. Sa femme Helena avait réservé l'hôtel Hyatt Centric Milan Centrale, dont les lumières des chambres sur la façade dessinaient un immense 40 rouge. L'attaquant, absent des terrains depuis le 12 septembre dernier, ne s'attendait pas à pareille réception.

Il a vu débouler ses coéquipiers actuels, arrivés après la victoire face à l'Atalanta Bergame quelques heures plus tôt, mais aussi ses anciens compagnons, comme Verratti ou Sirigu, et des légendes de l'AC Milan, comme Gattuso, Ambrosini et d'autres. Etaient également présent Maldini, Galliani, Donnarumma, Pogba et bien sûr l'inévitable Raiola ! Une cinquantaine de personnes étaient présentes dans ce cadre somptueux. Zlatan, lui, s'était déjà offert son cadeau plus tôt dans la journée, une Ferrari SF90 Spider.