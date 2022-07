Sassuolo : West Ham tient un accord avec Gianluca Scamacca, cible du PSG

Annoncé depuis quelques semaines au Paris Saint-Germain, Gianluca Scamacca (23 ans) s'éloigne de plus en plus de la capitale française. Alors que la presse italienne annonçait déjà des négociations en bonne voie entre Sassuolo, le club du jeune attaquant, et West Ham, Sky Sports affirme qu'un accord vient d'être trouvé avec les Hammers.

En effet, le pensionnaire de Premier League est tombé d'accord avec son homologue de Serie A pour un transfert estimé à 36 millions d'euros, auxquels pourront s'ajouter 6 millions supplémentaires sous la forme d'un bonus, ainsi que 10% à ajouter en cas de revente. Après avoir enrôlé Hugo Ekitike pour renforcer son attaque, le PSG ne semblait donc pas enclin à dépenser 30 millions supplémentaires pour s'offrir le prodige italien. L'officialisation de Scamacca à West Ham est prévue pour ce week-end.