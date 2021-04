Ligue 1 : le LOSC rêve encore plus grand

La suite après cette publicité

Un virage important. Dans le sprint final de cette saison 2020-21, cette 34ème journée de Ligue 1 Uber Eats avait été identifiée comme étant cruciale. Avant le coup d'envoi de ce week-end, le LOSC (70 points, 1er) dominait le classement devant le Paris Saint-Germain (69 points), Monaco (68 points) et l'OL (67 points). Les hommes de Christophe Galtier savaient donc qu'en cas de succès, ils pouvaient faire une très belle opération et mettre un concurrent hors course. Encore fallait-il le faire... Car ce concurrent était Lyon, une formation habituée à ces grands matches.

Meilleure défense du championnat, l'équipe lilloise, un peu moins rayonnante offensivement ces derniers temps, avaient aussi des atouts à jouer. Mais la rencontre n'avait pas exactement débuté comme les Nordistes le voulaient. Menée par un super Caqueret, l'OL ouvrait le score par l'intermédiaire de Slimani (1-0, 20e), avant de doubler la mise à la 35e après un csc de José Fonte (2-0). Avant la pause, les Dogues réduisaient le score grâce à un superbe coup franc de Burak Yilmaz (2-1, 45e+1). En deuxième période, les Lillois renversaient totalement la rencontre grâce à des buts de Jonathan David (2-2, 60e) et Burak Yilmaz, qui offrait la victoire à la 85e (2-3).

Le LOSC ne lâchera rien

Un succès qui vaut double pour Lille. Toujours leader, avec désormais 73 points, met Lyon, 4ème, à 6 points. De plus, les Lillois peuvent toujours croire en leurs chances d'être sacrés champions de France alors qu'il reste 4 journées à jouer. Ils recevront Nice, avant d'aller à Lens, puis de recevoir l'ASSE. Ils termineront enfin avec un déplacement à Angers. Un calendrier plus avantageux que Monaco, qui reçoit notamment Lyon dimanche prochain, ou que Paris, qui devra aussi gérer la Ligue des Champions. Après le match, Christophe Galtier était ému. «Il y avait beaucoup d'émotion au coup de sifflet final. Elle est d'autant plus forte quand vous avez la chance de l'emporter chez un concurrent direct à cinq matches de la fin. J'avais parlé à mes joueurs de dédramatiser la performance de nos concurrents. Si on gagne les quatre derniers matches, on créera l'exploit».

Aller chercher un titre de champion de France, voilà l'objectif. Et les Dogues y croient ! «Oui, maintenant, c'est un objectif. On est premiers à quatre journées de la fin. Il va falloir s'arracher sur tous les ballons pour arracher les victoires et tenir jusqu'au bout. Après ce ne sera pas la fin du monde si on n'est pas champions. On en aura rêvé». Un rêve que partagent ses joueurs, dont Jonathan David, interrogé par Canal+ après la rencontre. «C'était un adversaire direct. Il est désormais un peu plus loin. On va célébrer, puis se concentrer pour le prochain match. Ce sont ces victoires qui nous prouvent qu'on peut aller jusqu'au bout». Aux Lillois de conserver cette cadence pour espérer s'emparer du titre le 23 mai prochain !