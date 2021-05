Premier League : West Ham s'impose à Burnley et reste en course pour la C1

Ce lundi, la 34ème journée de Premier League se poursuivait avec un duel entre Burnley, qui cherche à assurer son maintien en cette fin de saison, et West Ham, plus motivé que jamais à intégrer le top 4 du championnat anglais et ainsi disputer la prochaine campagne de Ligue des Champions. Les Clarets ont ouvert le score par l'intermédiaire de Chris Wood (19e, sp), avant que Michail Antonio, de retour de blessure à Turf Moor, ne réagisse rapidement et ne claque un doublé en l'espace de 8 minutes (21e, 29e) pour offrir la victoire aux Hammers, qui s'imposent donc 2-1 et rebondissent après leur défaite contre Chelsea (0-1).

Grâce à ce précieux succès dans la course à la C1, West Ham (5ème, 58 points) repasse devant Tottenham et reste à trois points de Chelsea (4ème) pour s'offrir une fin de saison excitante. De son côté, Burnley (16ème, 36 points), qui n'a vraisemblablement besoin que d'une victoire pour officialiser son maintien en Premier League, ne confirme pas sa large victoire acquise sur la pelouse de Wolverhampton (4-0). Les hommes de Sean Dyche conservent 9 longueurs d'avance sur Fulham, premier relégable, qu'ils affronteront d'ailleurs lors de la prochaine journée (J35) de ce championnat anglais version 2020-2021.

