Tottenham-OM | Streaming : comment regarder le match en direct

L'OM débute ce soir sa campagne de phase de poules de Ligue des Champions. Et l’affiche proposée est tout simplement superbe, puisque c’est un Tottenham-OM qui est à suivre en Streaming mercredi soir à 21h. Voici comment regarder cette affiche de C1 en direct, en haute définition et en toute légalité.

L'OM restera à jamais les premiers avec cette victoire en Ligue des Champions 1993. Mais depuis et hormis un 1/4 de finale face au Bayern Munich il y a dix ans, le club phocéen est plus que décevant en C1. Avec le triste record de 13 défaites d'affilée en 2020-21, Marseille est devenue la risée du football européen. Mais du côté des supporters marseillais, on espère une autre issue que les deux dernières campagnes en C1 du club de la Canebière, surtout après le tirage au sort plutôt favorable.

Pour son entrée dans la compétition, l'OM affronte en Angleterre le plus gros morceau du groupe, à savoir Tottenham. Un adversaire haut en couleur qui n'a pas l'aura d'Arsenal ni de Manchester City (les deux derniers adversaires en Champions League de l'OM avec 4 défaites à la clé), mais qui nourrit de grandes ambitions dans la compétition. Mais Marseille part cette saison avec quelques certitudes et surtout un nouveau coach, Igor Tudor qui a parfaitement réussi ses débuts en Ligue 1 (5 victoires, 1 nul).

Ce duel entre deux clubs importants du football européen, qui ne se sont jamais affrontés en compétition officielle, est forcément très attendu et déjà déterminant quant à la qualification pour la phase finale de la compétition continentale, surtout pour le vice-champion de France en titre qui voudra marquer les esprits au Tottenham Hotspurs Stadium. Ce choc, c’est aussi l’affrontement entre le trio infernal des Spurs Kane-Son-Richarlison, qui est déjà en feu depuis le début de la saison en L1 (12 buts dont 5 pour le seul Harry Kane), et un bloc solide marseillais qui va tout faire pour contenir les assauts anglais tout en plaçant quelques contres. Et pour cette rencontre, le club anglais pourra compter sur toutes ses stars. Le club phocéen devra quant à lui faire sans Alexis Sanchez suspendu. Samuel Gigot et Dimitri Payet pourraient faire leur retour dans le groupe mais pas forcément dans le onze de départ.

Du côté de Tottenham, Antonio Conte, alignera son traditionnel 3-4-3 avec un trio offensif de feu Richarlison, Heung-Min Son, Kane. Royal, Hojberg (déjà auteur de deux buts en PL), Bissouma et Perisic formeront le milieu de terrain pendant que la défense à trois sera composée du solide trio Sanchez, Dier, Davies comme c'est généralement le cas depuis le début de la saison. Ce mur défensif protégera les cages du très expérimenté Hugo Lloris qui va retrouver là un club français. Quant au coach croate du club français, Igor Tudor, il devrait également aligner un 3-5-2 relativement défensif avec un duo d'attaque Payet-Luis Suarez alimenté en ballon par Guendouzi, Rongier et Veretout. En défense, l'expérimenté triplette Mbemba-Bailly-Kolasinac, avec les habituels pistons Nuno Tavares et Jonathan Clauss tenteront de protéger Pau Lopez du danger Harry Kane.

Regarder le match de foot Tottenham-OM en streaming

Et comme vous en avez l'habitude depuis plusieurs années maintenant, cette rencontre est de retour sur les canaux habituels, à savoir sur Canal Plus, RMC Sport ou sur beIN Sports. Pour la C1, il faudra donc suivre la rencontre opposant Tottenham à l'OM sur C+ ce mercredi soir à 21h. Spectacle garanti à Londres du côté du Tottenham Hotspur Stadium pour cette rencontre déjà décisive pour la suite de la saison de ce OM 2022-23 présidé par Pablo Longoria.

CANAL+ propose un bon plan si vous voulez suivre l'intégralité de la Ligue de Champions et de la Premier League avec des affiches incroyables dont, OM-Tottenham, PSG-Benfica, Chelsea-Liverpool ou encore le derby de Manchester entre United et City : il faudra opter pour l'abonnement à CANAL+ SPORT, et si vous avez moins de 26 ans, ce sera -50%. Votre abonnement sera actif immédiatement et vous pourrez profiter au dernier moment de cette soirée foot ainsi que du meilleur de la Champions League, de la Premier League, du match de la Ligue 1 Uber Eats le samedi à 21h, du cinéma, de la Formule 1, du rugby et du Moto GP.

Comment regarder le streaming Tottenham-OM ce soir en HD ?

Pour ceux qui possèdent une Android TV ou un ChromeCast, vous serez en mesure de streamer ce Tottenham vs OM directement sur votre téléviseur et ainsi de profiter de cette rencontre prestigieuse installé tranquillement sur votre canapé, pour peu que vous ayez un bon Wifi ou une connexion mobile 4G ou 5G efficace.

Un choc européen qui sera arbitré par le très expérimenté Slavko Vinčić. L'arbitre slovène de 42 ans est un habitué de la Ligue des Champions, Monsieur Vinčić a déjà arbitré 20 matches de Ligue des Champions dont huit lors de la dernière édition 2021-2022 dans laquelle il a mis 32 cartons jaunes et un seul rouge, avec comme principal fait d'armes, un quart de finale retour entre Villareal et le Bayern Munich.

